Será que as ocorrências no mar do Seixal envolvem sobretudo turistas?

Ontem, uma turista alemã, de 61 anos, caiu ao mar nas piscinas naturais do Seixal, na Poça das Lesmas. Ao vê-la em apuros, um turista polaco, de 26 anos, atirou-se ao mar para tentar salvá-la, mas ficou também em aflição. Ambos acabaram por ser resgatados por elementos do SANAS destacados no Porto Moniz. A notícia suscitou diversos comentários no Facebook, que sublinhavam três aspectos: a ocorrência recorrente deste tipo de incidentes no mar do Seixal, a imprudência das vítimas que ignoram os avisos de perigo e o facto de as vítimas serem sobretudo turistas. Será que é mesmo assim?

Para avaliar esta situação, recorremos aos arquivos do DIÁRIO e do Jornal da Madeira/JM e encontrámos um número significativo de incidentes no mar daquela freguesia da costa norte.

31-11-1974

Turista alemão levado pelo mar no Seixal

O turista alemão Richard Norbert Ewald, de 27 anos, foi arrastado pelo mar em fúria quando se encontrava junto à piscina natural do Seixal, no local conhecido pela Poça do Mata Sete. O seu corpo não foi encontrado. O turista encontrava-se em lua-de-mel na Madeira.

12-08-1997

Jovem de 14 anos encontra morte no mar do Seixal

O jovem Márcio Dias Santos, de 14 anos, morreu ao cair ao mar quando apanhava lapas nas rochas situadas frente ao restaurante ‘Aquário’, no Seixal. A vítima morava naquela freguesia.

17-09-1999

Três pescadores amadores desaparecidos no mar do Seixal

Os pescadores amadores madeirenses António Correia (34 anos), José Óscar Ornelas (31 anos) e José Manuel de Barros (25 anos) terão morrido ao serem arrastados por uma onda quando se encontravam a pescar numa rocha no Seixal. Apenas dois corpos foram recuperados nos primeiros dias de buscas.

13-11-2004

Carro arrastado para o mar no Seixal

Uma viatura todo-o-terreno foi arrastada para o mar, junto ao cais do Seixal. A forte ondulação puxou o carro para o mar, pelas 03h30 horas madrugada. O condutor conseguiu livrar-se da viatura, saindo pela janela, e nadou até alcançar a costa, sofrendo algumas escoriações no percurso.

28-11-2010

Pescadores amadores caem ao mar no Seixal

Quatro amigos, todos do continente, caíram para o mar quando pescavam de madrugada no Seixal. Os homens, apesar do mau tempo, conseguiram salvar-se praticamente ilesos, deslocando-se depois, em viatura própria, para o Serviço de Urgências do hospital, onde foram observados pela equipa médica.

14-02-2011

Tragédia vitima duas universitárias e um socorrista do SANAS

Uma das situações mais trágicas ocorreu a 14 e 15 Fevereiro de 2011 na zona da Praia da Laje, no Seixal. As estudantes universitárias Mónica Serrão (da Madeira) e Delmira Sousa (do Bombarral) foram levadas pela forte ondulação, quando se encontravam junto às rochas, e acabaram por falecer. Outros dois colegas universitários (um madeirense e outra de Carnaxide) também foram apanhados pelas ondas, mas conseguiram salvar-se. No dia seguinte, Marco Silva, elemento do SANAS que participava nas buscas dos corpos das desaparecidas, também perdeu a vida quando o bote onde seguia naufragou.

Foto Helder Santos/Aspress

01-11-2015

Surfistas holandeses resgatados pelo SANAS

Devido às condições de mar, com forte rebentação, alguns praticantes de surf que se encontravam junto da Ponta das Contreiras, no Seixal, não conseguiram regressar a terra pelos próprios meios, necessitando de ser resgatados pelo SANAS. Depois de recolhidos pela embarcação do SANAS que foi enviada para o local em missão de socorro, três surfistas holandeses, com 44, 43 e 36 anos de idade, foram transportados para o Porto de Abrigo do Porto Moniz. Não precisaram de cuidados médicos.

18-04-2018

Casal alemão arrastado pelo mar

O SANAS resgatou um casal de turistas alemães que se encontrava em apuros no mar do Seixal. Os estrangeiros, de 36 e 39 anos, foram arrastados por uma onda quando estavam a nadar nas piscinas naturais do Seixal e não conseguiram regressar a terra devido à corrente. O homem não tinha ferimentos mas a mulher necessitou de assistência médica, porque apresentava algumas escoriações no corpo.

10-08-2019

Foi apanhar caranguejos e desapareceu no mar

Um homem de 35 anos, natural do Funchal, desapareceu após cair o mar do Seixal. A vítima encontrava-se a apanhar caranguejos na zona da Poça do Mata Sete, juntamente com familiares, e terá escorregado para o mar. O seu corpo foi encontrado cinco dias depois, na Ribeira da Janela.

05-09-2019

Turista alemão resgatado no mar do Seixal

Um jovem banhista alemão, com 17 anos, foi resgatado pelo SANAS no mar do Seixal, depois de ter sido arrastado pela ondulação na zona da Poça das Lesmas. A embarcação salva-vidas desembarcou a vítima no cais do Porto Moniz.

07-06-2021

Resgatado homem em dificuldades no mar

Um homem que se encontrava em dificuldades na zona da Poça das Lesmas, no Seixal, foi resgatado pelo SANAS. A vítima desembarcou no Cais do Porto Moniz, onde era aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

13-11-2021

Turista em apuros no mar

Uma mulher estrangeira, com cerca de 20 anos, ficou em dificuldades no mar do Seixal e teve de ser resgatada pelo SANAS. A turista foi nadar para a Poça das Lesmas mas não conseguiu voltar para terra devido à corrente e chegou mesmo a ficar inconsciente. A vítima foi retirada da água e prestados os primeiros socorros.

14-04-2023

Turista sueco morre no mar do Seixal

Um turista sueco, de 59 anos, faleceu após cair ao mar no Seixal. A vítima encontrava-se na Ribeira da Laje com a mulher, alegadamente a tirar fotografias, tendo sido arrastada por uma onda.

11-05-2023

Populares salvam três turistas da morte no mar

Três turistas checas foram resgatados do mar por populares e pelo SANAS, depois de terem sido arrastadas por uma onda na zona de rebentação, junto à Poça do Mata Sete, no Seixal.

31-07-2023

Turista norte-americano salvo após cair ao mar na Poça das Lesmas

Um homem, de 25 anos, de nacionalidade norte-americana, caiu ao mar e não conseguiu regressar a terra pelos próprios meios, na Poça das Lesmas, no Seixal. Foi resgatado pelo SANAS mas sofreu escoriações e estava com hipotermia.

29-08-2023

Turista alemão em dificuldades na Poça das Lesmas

O SANAS foi activado para resgatar um homem de 45 anos, de nacionalidade alemã, que estava em dificuldades no mar, nas imediações da Poça das Lesmas, no Seixal. Mas quando os socorristas chegaram ao local, o homem já havia saído pelos seus próprios meios na zona da Praia da Laje, recusando a assistência dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

13-09-2023

Três turistas espanhóis arrastados por onda no Seixal

Três turistas de nacionalidade espanhola, um homem de 55 anos e duas mulheres de 21 e 24 anos, foram ontem arrastados por uma onda quando se encontravam na Poça das Lesmas, no Seixal. Os estrangeiros tiveram de ser retirados dali por elementos do SANAS.

22-10-2023

Turista morre após cair ao mar na Poça das Lesmas

Um homem, de nacionalidade polaca, com 38 anos, foi arrastado por uma onda quando se encontrava na zona da Poça das Lesmas, no Seixal, acabando por morrer. O acidente ocorreu quando a vítima alegadamente tirava uma fotografia. Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e SANAS foram ao local mas o homem foi retirado da água já sem vida.

14-11-2023

Homem caiu ao mar na Poça das Lesmas

Um jovem britânico, de 23 anos, caiu ao mar na Poça das Lesmas, no Seixal. O homem aguardou pelo resgate agarrado a uma boia circular. Após ter sido salvo e transbordado para o cais do Seixal, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, foi transportado para unidade hospitalar.

19-06-2024

Dois turistas em dificuldades no mar no Seixal

Uma turista de nacionalidade alemã, de 61 anos, caiu ao mar nas piscinas naturais do Seixal, na Poça das Lesmas. Ao ver que a mulher estava em apuros, um turista polaco de 26 anos atirou- -se ao mar para tentar salvá-la, mas ficou também em aflição, à deriva. Foi de imediato accionada a embarcação salva-vidas do SANAS do Porto Moniz, que se deslocou ao local para resgatar os turistas. Os estrangeiros foram evacuados para o cais do Porto Moniz, onde eram aguardados pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que os transportaram para o Serviço de Urgência. A mulher teve alta, mas o homem foi levado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Por esta amostra de duas dezenas de notícias sobre incidentes registados no mar do Seixal, a partir de uma recolha não exaustiva na imprensa regional, é possível verificar que a maioria das ocorrências no mar do Seixal envolveu efectivamente turistas estrangeiros ou continentais. Poça das Lesmas, Poça do Mata Sete e Praia da Laje são locais onde recorrentemente se verificam problemas, apesar de haver avisos a alertar para o perigo.