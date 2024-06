Turista de 60 anos caiu ao mar no Seixal

Uma turista de 60 anos, de nacionalidade alemã, caiu hoje ao mar na Poça das Lesmas, no Seixal, numa zona onde têm sido feitos vários salvamentos nos últimos meses.

Ao ver que a mulher estava em apuros, um turista polaco de 26 anos atirou-se ao mar para tentar salvá-la, mas ficou também em aflição, à deriva.

Foi de imediato accionada a embarcação salva-vidas do SANAS do Porto Moniz, que se deslocou ao local para resgatar os turistas. Os estrangeiros foram evacuados para o cais do Porto Moniz, onde eram aguardados pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz que os transportaram para as urgências.