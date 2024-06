Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha dá concerto 'Momentos'

A Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha realiza a XIII edição do 'Momentos' a 1 de Julho (Dia da Região Autónoma da Madeira), às 18h30, no auditório da Casa do Povo da Camacha.

Este concerto , organizado e interpretado pela Orquestra, é especial de várias formas, como salienta a presidente Teresa Andrade: "Esta 13.ª edição será mesmo especial, porque temos, para além das músicas de Orquestra a que já habituamos o público, momentos musicais com cantoras talentosas, que também são nossos elementos. No fundo abrimos a Orquestra para lá do vibrar das cordas, dando ainda mais dinâmica ao 'Momentos'. Outro momento alto, que devo destacar, será a estreia de uma obra composta pelo nosso jovem compositor João Pedro Ferreira, elemento da nossa Orquestra que prossegue os estudos superiores de música no continente".