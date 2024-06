Fórum Machico recebe concerto final do III Encontro Nacional de Bandolim e Guitarra

Entre os dias 3 e 7 de Julho realiza-se na Madeira o III Encontro Nacional de Bandolim e Guitarra 'III ENBG' , que culmina num concerto final no dia 7 no Fórum Machico, às 16 horas, com entrada gratuita.

O encontro, que pretende ser um espaço de partilha e troca de experiências, contará com várias actividades, nomeadamente um estágio da Orquestra Jovem de Plectro Portuguesa, um concerto e uma conferência.

O projecto culmina na Orquestra Jovem de Plectro Portuguesa 'OJPlectro.pt' onde participaram alunos do 3º ciclo e secundário, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos.

São ainda admitidos a participar no Estágio, segundo as vagas que serão estabelecidas pela comissão organizadora, os seguintes instrumentos: harpa, guitarra portuguesa e contrabaixo, explica uma nota enviada pela Associação de Bandolins da Madeira, que dá ainda conta que vão participar alunos de guitarra e bandolim de escolas que não tenham os cursos oficiais em funcionamento, desde que sobrem vagas das Escolas/Conservatórios que integram a organização do Encontro.

Esta é uma iniciativa conjunta da Associação de Bandolins da Madeira (anfitriões em 2024), Associação Cultural de Plectro e Associação Quinto Império e que conta com o apoio dos professores das seguintes escolas e conservatórios: Conservatório de Música de Coimbra, Conservatório de Música de Vila Real, Escola de Música de Esposende, Conservatório de Música do Porto e o Conservatório de Música da Madeira.