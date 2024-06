Afinal não terminam hoje as reuniões entre o Governo Regional e os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira. A Iniciativa Liberal volta amanhã e os representantes do Chega na segunda-feira, em hora a anunciar.

À saída dos encontros de hoje, com o CDS e o Chega, Jorge Carvalho, secretário com a tutela dos assuntos parlamentares que tem presidido estes trabalhos, garantiu total disponibilidade para manter o diálogo para a viabilização do Programa do Governo na Assembleia Legislativa da Madeira.

Não obstante, o Chega pediu como critério a saída de Miguel Albuquerque do cargo de presidente do Governo Regional, mas o secretário regional assume que essa é apenas a posição do partido e que o fundamental é discutir as medidas que serão incluídas no Programa.

“Essa medida [saída de Albuquerque] não faz parte do Programa de Governo”, reiterou, dizendo que o presidente do Governo Regional tem estado a par de tudo o que é dito e sai das negociações.