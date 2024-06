"A postura é sempre a mesma: com Albuquerque, não!"

O Chega-Madeira refuta, em comunicado enviado à imprensa, os esforços que têm vindo a ser feitos por certa comunicação social para transmitir a mensagem de que o partido irá mudar a sua posição e viabilizar um governo liderado por Miguel Albuquerque.

“Já assumimos a nossa posição várias vezes e não vamos alterá-la, doa a quem doer. O impasse que existe na política regional foi criado pelo PSD e cabe ao PSD resolvê-lo. Para tal, tem de substituir Miguel Albuquerque, pois, como já dissemos centenas de vezes, não iremos apoiar qualquer governo por ele liderado", assume o líder regional, Miguel Castro.

Adicionalmente, o Chega-Madeira estranha que certa comunicação social continue a insistir em soluções políticas que sugerem cedências dos deputados eleitos pelo partido para o parlamento regional. Segundo o partido, tal postura é uma repetição do que foi feito durante a campanha para as legislativas regionais, durante a qual foi passada a ideia “errada e falsa” de entendimentos entre o CHEGA e o PSD.

“Sempre dissemos que nunca faríamos acordos com o PSD de Miguel Albuquerque. Mantemos a nossa palavra e não vamos ceder. Isso está bem claro e assumido! Se querem cedências, tentem outros partidos, talvez aqueles que se desfizeram em alianças logo após saberem os resultados, pois é neles que está a sede de poder", garante o parlamentar, que continua dizendo que o Chega-Madeira reforça os compromissos assumidos com os madeirenses e os militantes do partido.