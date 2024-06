Menos contratos de arrendamento na Madeira por valores mais caros do que há um ano

O número de novos contratos de arrendamento diminuiu na Região Autónoma da Madeira (RAM) no 1.º trimestre deste ano, em termos homólogos, enquanto o valor por metro quadrado cresceu. Esta é uma das ilações que se podem extrair da informação hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e publicada pela Direcção de Estatística da Madeira (DREM).

No 1.º trimestre de 2024, o valor mediano das rendas dos 343 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares, celebrados na RAM, foi de 8,13 €/m2. Relativamente ao trimestre precedente, observou-se um acréscimo de 3,0% nos novos contratos e um decréscimo de 12,6% no valor mediano das rendas.

Porém, se compararmos ao 1.º trimestre de 2023, observaram-se, pela mesma ordem, variações de -4,5% no número de contratos e de +6,3% no valor mediano das rendas.

Entre as 9 regiões NUTS II, a RAM posicionou-se como a quarta região com o valor mediano das rendas mais elevado (8,13 €/m2), apenas atrás da Grande Lisboa (12,12 €/m2), da Península de Setúbal (9,29 €/m2) e do Algarve (8,78 €/m2).

A média nacional correspondia a 7,46 €/m2 (-3,2% que no trimestre anterior; +10,5% que no trimestre homólogo).

No período em referência, o Funchal, uma das cidades com 100 mil ou mais habitantes do País, concentrou 208 dos 343 novos contratos de arrendamento, traduzindo num aumento trimestral de 3,5% e um decréscimo homólogo de 11,5%. O valor mediano destes contratos foi de 9,43 €/m2, variando -14,2% em cadeia e +7,4% em termos homólogos.