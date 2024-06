PAN viabiliza Programa de Governo se este não ferir os seus valores

Mónica Freitas, à saída do encontro com o Governo Regional para negociar o Programa de Governo, disse que estarão reunidas as condições para o viabilizar, se o documento final não vier a conter aspectos que violem os princípios do PAN.

A deputada explicou que o partido não apresentou novas propostas, considerando que muita já foram acolhidas. O encontro foi para as priorizar por anos de mandato, relativamente à sua execução.

Neste momento, o governo está reunido com o IL.