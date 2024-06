CDS apresenta seis novas propostas ao Executivo

Prossegue hoje a ronda de negociações entre o Governo Regional, através da Secretaria de Educação, que é quem tem a pasta dos assuntos parlamentares, e os partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, com vista à aprovação do Programa de Governo.

O CDS-PP foi o primeiro, e é também o mais consensual, uma vez que há já um acordo de incidência parlamentar e, pelo menos, 80% das medidas dos centristas já se encontram plasmadas no documento do Executivo de Miguel Albuquerque.

À saída da reunião, que teve como porta-voz do CDS, Pedro Pereira, 'vice' do partido e líder da Juventude Popular, foi dito que há seis novas propostas na calha, nomeadamente a atribuição de um complemento para aquisição de medicamentos aos utentes do SESARAM cujo rendimento per capita não ultrapasse o valor de 14 vezes o SMNR; a fixação de um salário base regional para jovens licenciados; ou o apoio à restauração e hotelaria para aquisições de produtos que utilizem a marca Madeira.

A deputada eleita à ALM, Sara Madalena, e o centrista Ricardo Vieira marcaram presença. Na reunião estão ainda presentes o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, e o chefe de gabinete do presidente do Governo Regional, Rui Abreu.