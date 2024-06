PAN e CDS disponíveis para debater o Programa com propostas concretas

Sara Madalena, do CDS, abordou questões concretas do Programa do Governo Regional, nomeadamente as reduções fiscais que são uma das proposta do seu partido. Medidas que serão a razão para o CDS apoiar o Governo Regiojal.

A deputada do PAN, Mónica Freitas, lembrou que, em Fevereiro, estava "disponível para discutir um orçamento" e, agora, continua disponível para debater o Programa do XV Governo.

Mónica Freitas abordou questões fiscais, nomeadamente a redução do IVA.