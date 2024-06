Nuno Morna apresenta caderno de encargos para se abster

O deputado único do IL chegou ao encontro com o Governo Regional com um conjunto de propostas, caderno de encargos, a incluir no Programa de Governo.

O grau de aceitação das mesmas definirá o sentido de voto ao documento, sendo certo que nunca será a favor. Em causa esta a abstenção ou o voto contra.

Nuno Morna explica que com Miguel Albuquerque a liderar o Governo, o voto do IL será contra, em coerência, diz, com o que foi afirmando em campanha.