PAN entre a abstenção e o voto a favor do Programa

Mónica Freitas ainda não assume um sentido de voto final, mas o PAN está entre a abstenção e o voto a favor do Programa da XV Governo Regional. A decisão deverá ser tomada ao final do dia pela comissão política do partido.

A deputado garante que "os madeirenses não querem ter eleições de seis em seis meses" e reconhece que o PAN é o partido da oposição que tem mais propostas incluídas no Programa.

"Não será pelo PAN que o programa não será aprovado", garante.