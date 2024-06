Nuno Morna apela a todos os actores políticos para que se unam na feitura do Programa de Governo

O deputado Nuno Morna, num comunicado enviado há pouco à imprensa, apela a "todos os actores políticos para que se unam neste esforço comum". Em causa está a reabertura do processo de realização do Programa de Governo. O parlamentar da Iniciativa Liberal acredita que esta é "uma oportunidade única para redefinir o nosso caminho, sempre em prol dos superiores interesses da Madeira e dos madeirenses".

O deputado pede que exista um verdadeiro diálogo entre todas as partes, uma vez que "não podemos, nem devemos, desperdiçar esta oportunidade de ouro para construir um futuro mais justo, mais próspero e mais solidário para todos".

Nuno Morna propõe que o PSD "proponha uma reunião conjunta com a presença de todos os partidos com assento parlamentar de modo a definir metodologias de diálogo e objectivos a atingir". O partido considera que só através da convergência de esforços, será possível delinear um caminho comum que responda às reais necessidades e aspirações dos madeirenses.

De seguida, acredita ser preciso que "se iniciem as conversas com toda a frontalidade, honestidade e querer. Devemos abordar estas discussões com coragem e transparência, comprometendo-nos a colocar os interesses dos madeirenses acima de qualquer agenda partidária. Só assim construiremos uma Madeira mais forte e unida, capaz de enfrentar os desafios do presente e do futuro com determinação e esperança".

"Este é o momento de agir com sabedoria e grandeza. Que possamos estar à altura deste desafio histórico, guiados pelo compromisso de servir a Madeira com integridade e dedicação. Juntos, faremos a diferença", termina.