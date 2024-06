Governo mantém "esperança" na aprovação do Programa depois da reunião com os partidos

A reunião com os partidos que aceitaram o convite do Governo Regional acabou com a garantia de que haverá reuniões individuais com Chega, CDS, IL e PAN.

“A conclusão desta reunião é de esperança, todos os partidos que acederam ao convite do Governo Regional manifestaram a disponibilidade opara continuar a negociar medidas no programa do governo", afirmou Jorge Carvalho.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia foi questionado sobre a posição do Chega e destacou a abertura para o diálogo.

“O Chega, ao contrário de outros partidos, disponibilizou-se para participar nesta reunião e agendar reuniões bilaterais. Nós acreditamos nos princípios do diálogo. O que encontramos da parte destes partidos é a disponibilidade para dialogar", sublinhou.

Sobre a possibilidade de voltar a convidar PS e JPP, foi claro: “Foram convidados os sete partidos, dois declinaram, partimos do princípio que essa foi uma decisão final".

Questionado sobre a possibilidade de Miguel Albuquerque se afastar, como pede o Chega, deixou claro que essa nem sequer é uma questão para discutir, uma vez que os eleitores foram claros ao dar a vitória ao PSD e ao seu líder.

“O que está a ser negociado é um programa de governo e as medidas que comporta, não está sobre a mesa a composição do Governo", afirmou.