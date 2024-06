Comunista João Oliveira recusa que escolha de Costa para Conselho Europeu "faça a diferença"

O eurodeputado eleito do PCP João Oliveira rejeitou hoje que a escolha de António Costa para presidente do Conselho Europeu "faça a diferença", defendendo que o ex-primeiro-ministro vai negociar políticas contrárias "àquilo que faz falta".

"Julgo que a opção de escolher António Costa para presidir ao Conselho Europeu, para executar políticas que verdadeiramente e definitivamente não servem os povos, não permitirá que faça a diferença", disse João Oliveira, em declarações aos jornalistas no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.

Questionado sobre eventuais benefícios políticos que Portugal possa obter com a presidência de um português naquela instituição europeia, o eurodeputado eleito pela CDU respondeu que já durante a 'troika' José Manuel Durão Barroso era presidente da Comissão Europeia.

"Não me parece que o facto de as ordens da Comissão Europeia chegarem a Portugal sem precisarem de ser traduzidas tenha amenizado o empobrecimento a que os portugueses foram forçados. Não estou com isto, naturalmente, a dizer que António Costa é igual a Durão Barroso", acrescentou.

João Oliveira considerou que, "se o sentido das opções políticas fosse verdadeiramente aquilo que faz falta aos povos, ainda assim a solução de António Costa poderia não ser a melhor".

O antigo líder parlamentar comunista recordou o apoio dado pelo seu partido ao primeiro Governo do socialista António Costa e a "força que foi preciso ter" para que o PS aprovasse, por exemplo, a gratuitidade dos manuais escolares.

O dirigente do PCP reconheceu que a perda de um mandato nas eleições para o PE a a redução da bancada da Esquerda, família política da qual fazem parte PCP e BE, pode dificultar o seu trabalho no hemiciclo e revelou uma preferência pelo trabalho na comissão que diz respeito ao Orçamento da UE.