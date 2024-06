Concelho da Calheta celebra os seus 522 anos

A Calheta assinala hoje mais um aniversário. Para comemorar este 522.º aniversário são realizadas várias actividades, nas mais diversas áreas, ao longo do mês de Junho.

Hoje, às comemorações têm início logo às 10h30, com a Missa Solene, na Igreja Matriz da Vila da Calheta. Posteriormente, no Porto do Recreio, irá decorrer a Sessão Solene Comemorativa dos 522 anos do Concelho, onde vão estar presentes diversas entidades, entre as quais Miguel Albuquerque e Carlos Teles, que vão discursar para a população presente.

Mais tarde, as celebrações são retomadas no areal da praia, às 21h00 com os Tributo aos Mamonas Assassinas. Às 22h30, é a vez de os Wet Bed Gang subirem ao palco, naquele que será um dos momentos mais aguardados pelo público. Às 00h00, a música fica Yosi, de Nélio Fabrício e Paul Garrix, com a festa prolongar-se pela noite dentro.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 00h00 às 24h00 - Greve da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e das misericórdias

- 8h30 às 14h30 - Início do Summer Wellness Day para revigorar o Corpo e a Mente, no Hotel Saccharum, na Calheta

8h30 – Yoga com Mercedes Pasos | Calhau Beach Club

10h00 – Pequeno-almoço saudável | Calhau Beach Club

11h30 – Breathwork & painting com Mercedes Pasos

13h00 – 14:30 – Almoço saudável | Calhau Beach Club

14h30 - Relaxamento no Saccharum Spa



- 10h00 - PS realiza conferência de imprensa, com o porta-voz Paulo Cafôfo, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

- 10h15 às 12h00 - Início do XXIX Edição do Encontro Regional do Ensino Recorrente, no Parque de Santa Luzia



- 10h30 - Festas do Concelho da Calheta

10h30 - Missa Solene

11h30 - Sessão Solene Comemorativa dos 522 Anos do Concelho c/ presença de Miguel Albuquerque, no Porto de Recreio da Calheta

21h00 - Tributo a Mamonas Assassinas

00h00 - Pegadinha Yosi



- 11h00 - JPP realiza acção Política com Rafael Nunes, na Assembleia Regional

- 12h30 - Pedro Ramos, participa na sessão de abertura das 1as Jornadas do Serviço de Nutrição da Madeira, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça

- 14h30 - CMF entrega do projecto vencedor do Orçamento Participativo do Funchal, no Centro Comunitário do Funchal - Avenida Calouste Gulbenkian

- 17h00 - 12.ª Edição do Concurso de Enfeites de Fontanários (âmbito das Festas de São João), na Freguesia da Ribeira Brava

- 17h00 - Inauguração Nova Loja Ateliê Ótico, com a presença de Miguel Albuquerque e Cristina Pedra, na Praça do Carmo

- 17h30 - TEDx Funchal Salon com o tema "Famílias Reconstituidas", no Centro Comercial Plaza - Piso 2

- 18h00 - Inauguração da Exposição "António Nelos - A Imagem Reinventada", na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo

- 18h00 às 00h00 - Festas de S. João da Ribeira, no Largo de São João

18h00 - Barracas de Comes e Bebes

19h00 - Missa

20h00 - João Vinagre

22h00 - Bryan Wilson

00h00 - Encerramento



- 18h00 às 21h00 - CMF - Altares de São João

19h00 - Marchas Populares Solidárias, na Praça do Carmo

20h00 - 21h00 - Seca Pipas, na Rua Fernão de Ornelas

- 19h00 - Apresentação Oficial do Instituto Montessori da Madeira, no Hotel Barceló Oldtown - Funchal

- 19h00 às 22h30 - Santos Populares no Imaculado, no Ringue do Jardim da Quinta Deão

- 19h30 às 23h00 - Festa "Solstício de Verão", na Surf Zone - S. Vicente- Fajã da Areia

- 20h00 - Espectáculo de Dança Contemporânea "Cegos Surdos Mudos" (Depressão na Adolencência em forma de Bailado), no Teatro Baltazar Dias

- 20h30 - Festa "SantaFaz", na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz

20h30 - Concerto "Confluências

22h00 - Concerto - Miro Freitas x Tour



- 21h00 - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 21h00 - Exibição do filme "CARNE:A pegada insustentável", no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 21h00 - OCM com Concerto Especial, com os clarinetistas André Costa e Vladimir Pavtchinskii e o maestro Francisco Loreto, no Centro de Congressos da Madeira

- 22h30 - Festa de S. João - Porto Santo, com a actuação do Gupo DELFINS

CURIOSIDADES:

- Dia Europeu da Música, Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica, Dia Mundial da Hidrografia e Dia Mundial do Ioga

- Este é o centésimo septuagésimo terceiro dia do ano. Faltam 193 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1505 - O Papa Júlio II requer 200 guardas mercenários suíços para defesa dos Estados Pontificados. As tropas chegam ao Vaticano a 22 de janeiro de 1506, data atribuída à criação da Guarda Suíça.

1788 - Entra em vigor a Constituição dos Estados Unidos da América, com a ratificação do texto pelo Estado de New Hampshire.

1942 - II Guerra Mundial. Forças alemãs, sob o comando de Rommel, tomam a cidade de Tobruk no norte de África, forçando a retirada britânica.

1947 - Crise na Academia de Lisboa. A PIDE prende os membros da Comissão Académica e os elementos da Comissão Central do MUD Juvenil. Entre os detidos encontram-se Mário Soares, Salgado Zenha e Rui Grácio.

1963 - O italiano João Batista Montini é eleito Papa com o nome Paulo VI.

1969 - 103 militares portugueses morrem num acidente na travessia do rio Zambeze, na África Austral.

1970 - O Brasil, com Pelé, torna-se tricampeão do mundo, no Mundial de Futebol de 1970. A seleção brasileira vence, na final, a seleção italiana por 4-1, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

1983 - Dois pescadores da embarcação Mar Formoso são mortos num incidente com a Frente Polisário, ao largo da costa da Mauritânia.

1985 - Primeiro teste do programa Guerra das Estrelas lançado pela administração norte-americana de Ronald Reagan.

1989 - Realiza-se, no Instituto Português de Oncologia do Porto, o primeiro transplante de medula óssea.

1990 - Os Parlamentos da República Democrática Alemã e da Alemanha Federal aprovam o Tratado de União Monetária, Económica e Social para a reunificação.

1992 - O chamado "modelo carocha" da Volkswagen, produzido por Ferdinand Porsche nos anos de 1930, atinge o 21.º milhão.

1995 - Abre o Hospital Amadora-Sintra, primeiro hospital público de gestão privada, em Portugal, com 40% dos serviços em funcionamento.

2002 - É inaugurada, em Alcochete, a Academia Sporting - Centro de Futebol do Sporting Clube de Portugal.

2003 - No primeiro Europeu de atletismo para deficientes, Portugal conquista 21 medalhas - seis de ouro, 10 de prata e cinco de bronze.

2004 - O setor privado entra na exploração espacial com o primeiro voo da nave privada SpaceShipOne, nos EUA.

2006 - A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto conquista o título mundial de robótica, na categoria "Simulação 3D", no Campeonato do Mundo de Futebol Robótico disputado em Bremen, Alemanha.

2007 - É publicada em Diário da República a portaria que regulamenta a Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez. O diploma entra em vigor a 15 de julho.

2008 - A Rússia apura-se pela primeira vez na sua história para as meias-finais de um campeonato da Europa de futebol, ao vencer a Holanda, uma das favoritas, por 3-1, após prolongamento, em jogo dos "quartos de final" do Euro2008.

2011 - O XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho, toma posse, no Palácio da Ajuda, cerca de duas semanas após as legislativas de 05 de junho. É o governo mais reduzido dos 19 formados desde 1976, contando com 11 ministros, dos quais dois são ministros de Estado: Vítor Gaspar (Finanças) e Paulo Portas (Negócios Estrangeiros).

- Assunção Esteves, 54 anos, torna-se a primeira mulher a ser eleita presidente da Assembleia da República, com 186 votos favoráveis.

2013 - Os ministros das Finanças da União Europeia decidem, formalmente, no Luxemburgo, dar mais um ano a Portugal, até 2015, para corrigir o seu défice orçamental excessivo, seguindo a recomendação da Comissão Europeia do mês passado. É também anunciada a decisão de extensão das maturidades dos empréstimos europeus concedidos a Irlanda e Portugal, para apoiar o seu regresso aos mercados.

2014 - O Ministério da Educação e Ciência anuncia que vai fechar 311 escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico e integrá-las em centros escolares ou outros estabelecimentos de ensino, no âmbito do processo de reorganização da rede escolar.

2016 - A portuguesa Ticha Penicheiro, que terminou a carreira em 2012, é eleita uma das 20 melhores e mais influentes jogadoras dos primeiros 20 anos da Liga norte-americana feminina de basquetebol.

2017 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decide levar a julgamento os arguidos do processo "Operação Fizz", no qual constam Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, e o procurador do Ministério Público português Orlando Figueira.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que regula o regime de confidencialidade nas técnicas de procriação medicamente assistida, ressalvando o direito de acesso a informações de natureza genética por pessoas nascidas em consequência destes processos.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o regime excecional de execução orçamental e de simplificação de procedimentos dos projetos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

- A justiça brasileira absolve o ex-Presidente do Brasil Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outros cinco acusados numa das ações da operação Zelotes, que investigava alegados favorecimentos a empresas do setor automóvel.

