O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz tece duras críticas ao PSD e ao Governo Regional, acusando-os de em nada terem contribuído para o que foi feito nesse concelho nos últimos dez anos. Filipe Sousa afirma que "tudo o que foi feito na última década a nós e ao povo se deve".

"A oposição em nada contribuiu para o sucesso do nosso trabalho. Pelo contrário, criaram todos os obstáculos, nada propuseram e votaram contra todas as proposta de investimento público e social. Limitaram-se às queixas e queixinhas anónimas contra todos os nossos procedimentos, principalmente aqueles que visaram a melhorias da qualidade de vida do povo da nossa terra", afiança o autarca num texto enviado às redações, o seu habitual 'Ponto de Ordem' publicado ao domingo.

Em jeito de antecipação do aniversário de Santa Cruz, a 25 de Junho, o presidente da CMSC fala em 11 anos de muita luta: "o caminho que trilhamos, nós e o povo, dotou Santa Cruz de robustez financeira, criou programas sociais antes inexistentes, lançou mão a um projecto de desenvolvimento que está em curso com investimentos no ambiente, na cultura, nos eventos, na recuperação urbana, na reabilitação da nossa rede viária e das redes de água e saneamento, ou seja na defesa de um concelho mais próspero, moderno e com contas saldadas".

Filipe Sousa considera que "este é um caminho apenas nosso e do povo, sem a ajuda da oposição, e certamente sem a ajuda do Governo Regional que em vez de governar para todos, sempre usou o seu papel institucional para a guerra partidária que o PSD e os seus correligionários aqui montaram desde que perderam a Câmara em 2013".

Termina agradecendo à população e convidando para os festejos de mais um aniversário do concelho.