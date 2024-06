International Sharing School – Madeira realizou 9.ª edição do ISS Sports Day

No passado dia 14 de Junho, a International Sharing School – Madeira (ISS-Madeira) realizou a 9.ª edição do evento ISS Sports Day (Dia do Desporto). Conforme salienta a instituição, este é um dos eventos do calendário escolar mais aguardados pelos alunos e professores, no qual são celebrados os valores do desporto e trabalho de equipa, enaltecendo a empatia entre os participantes, a justiça perante as regras dos jogos e o raciocínio necessário à tática desportiva.

O ISS Sports Day é o culminar de uma semana de trabalho dos alunos do 8.º ano, que organizam todo o evento como parte integrante de uma unidade conjunta entre as disciplinas de 'Physical & Health Education' e 'Design & Technology'. Através desta interdisciplinaridade, as actividades desportivas de organização do evento, das equipas, dos jogos, da arbitragem e da pontuação, aliam-se às actividades de design nos aspetos da comunicação, produção de medalhas e troféus, e operacionalização de equipas de reportagem e música. Para tal, os alunos são encorajados a prosseguir, individualmente e em grupo, actividades que vão de encontro aos seus interesses pessoais, sendo depois avaliados pelas capacidades desenvolvidas e demonstradas em todos os momentos, de forma cumulativa e multidisciplinar. International Sharing School – Madeira

A International Sharing School dispõe ainda de um sistema de organização dos alunos por 4 “Houses” (grupos), denominados segundo temas inspirados pela riqueza natural da Ilha da Madeira: Estrelícia, Levada, Laurissilva e Atlântico. Todas as Houses têm alunos de todos os anos escolares, sendo que alunos com irmãos na escola são designados para a mesma casa e os alunos mais velhos são sempre mentores de pelo menos um aluno mais novo. Deste modo, o sentimento de pertença é fomentado e o apoio entre alunos é o motor de um ambiente escolar e desportivo filantropo.

O Sports Day teve início com uma foto de família com os 250 alunos, na qual cada casa formou uma letra da sigla ISS. Os jogos tiveram início pelas 13 horas, com a participação dos alunos do ensino médio enquanto os seus colegas mais novos apoiavam as respetivas equipas de cada House. Pelas 14 horas, foi a vez dos alunos do ensino primário participarem nos seus jogos enquanto os seus tutores os apoiavam. Por fim, os alunos do jardim de infância entraram em ação, para posteriormente cada grupo realizar uma curta performance com canções e coreografias afetas à sua House.

Os alunos do 8.º ano (responsáveis por toda a organização deste evento) convidaram ainda o jogador profissional de andebol Eldin Vrazalica e o nadador internacional André Câmara para entregarem as medalhas e troféus que os alunos conquistaram nas várias categorias: Vencedor do Dia do Desporto; Troféu Caring; Troféu Risk-Taker; Troféu Principled.