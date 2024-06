Florian Wirtz marcou o primeiro golo da 17.ª edição

O alemão Florian Wirtz marcou hoje o primeiro golo da 17.ª edição do Campeonato da Europa de futebol, ao inaugurar o marcador no embate inaugural da prova, face à Escócia, no Allianz Arena, em Munique.

O médio ofensivo do campeão germânico Bayer Leverkusen, de 21 anos, apontou o primeiro tento do encontro, aos 10 minutos, no que foi também o 830.º golo em fases finais, em 338 jogos, e o 79.º da 'Mannschaft', em 54.

O derradeiro tento em Europeus tinha sido apontado em 11 de julho de 2021, no Estádio de Wembley, em Londres, pelo central italiano Leonardo Bonucci, aos 67 minutos da final do Euro2020, realizado em 2021 por culpa da pandemia da covid-19.

Este golo, em resposta ao tento inaugural do inglês Luke Shaw, logo aos dois minutos, acabou por levar o encontro para prolongamento, que não desempatou o encontro. Nos penáltis, a Itália impôs-se à anfitriã Inglaterra por 3-2.

O Europeu de futebol joga-se desde 1960 e a honra do primeiro golo em fases finais coube ao jugoslavo Milan Galic, aos 11 minutos do embate frente à anfitriã França, em Paris, em 06 de julho. A Jugoslávia venceria o embate por 5-4.

O espanhol Jesus Pereda (1964), o jugoslavo Draga Dzajic (1968), os alemães Gerd Müller (1972) e Karl-Heinz Rummenigge (1980), o checoslovaco Anton Ondrus (1980) e o francês Michel Platini (1984) foram os jogadores a marcar os tentos inaugurais nas edições que se seguiram.

Sucederam-lhes o italiano Roberto Mancini (1988), o sueco Jan Eriksson (1992), o inglês Alan Shearer (1996), o belga Bart Goor (2000), o grego Giorgios Karagounis (2004), o checo Vaclav Sverkos (2008), o polaco Robert Lewandowski (2012) e o francês Olivier Giroud (2016) e o turco Merih Demiral (2020), que marcou na própria baliza, a favor da Itália.

A anfitriã Alemanha e a Escócia disputam hoje o primeiro de 51 encontros do Euro2024, a contar para a primeira jornada do Grupo A, que ainda inclui Suíça e Hungria.

A fase final do Europeu de 2024 prolonga-se até 14 de julho, dia da final, no Estádio Olímpico de Berlim.

Portugal, que cumpriu hoje o primeiro treino na Alemanha, vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).