3.ª edição do 'Drone Meeting' reuniu mais de 70 participantes

A 3.ª edição do 'Drone Meeting', organizada pelo Comando Operacional da Madeira, reuniu mais de 70 participantes no passado dia 16 de Junho, no Pico da Cruz. Pilotos profissionais, militares e civis, entusiastas e jovens futuros pilotos participaram neste evento, divido em palestras e demonstrações de voo.

"O evento insere-se num conjunto de iniciativas de divulgação das atividades das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira, com o intuito de mostrar capacidades que não são de utilização exclusivamente militar, podendo ser utilizadas para o bem-estar e segurança cooperativa e para salvaguarda do património nacional", explica nota enviada à imprensa.

Victor Prior, delegado na Madeira do Instituto Português do Mar e Atmosfera; o Comandante Operacional da Madeira; Rui Cerqueira da 4LifeLab; e a engenheira Gabriela Viana CEiiA foram os palestrantes. Também o Serviço Regional de Proteção Civil apresentou a missão dos drones em contexto de emergência.

No exterior, foi realizada uma demonstração de capacidades, com o voo de um MATRICE 300 RTK operado por um militar, onde houve oportunidade para os participantes poderem ter um primeiro contacto com este equipamento.

Realizou-se ainda uma exposição estática que contou com a presença de quatro entidades – DROTe (Direção Regional do Ordenamento do Território), COM (Comando Operacional da Madeira), ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação) e IFCN (Instituto das Florestas e Conservação da Natureza), - que mostraram os seus drones, características, missão e tecnologia associada.

"O evento deste ano superou as expectativas, contando com mais de 70 participantes. Neste contexto, o Comando Operacional da Madeira tem prosseguido um caminho de melhoria contínua na operação destes sistemas - na Classe Mini, apenas - de forma sistemática, por forma a integrar todas as instituições e particulares que têm sistemas desta classe. Desta forma, em situações de necessidade, todos se conhecem e sabem o que podem fazer e como o podem fazer", refere a mesma nota.

O Comando Operacional da Madeira considera que "com a disponibilidade de novas soluções tecnológicas, importa otimizar a gestão desta capacidade, com processos mais simples e eficazes, suportados em sistemas de informação atuais e resilientes, interoperáveis e adaptáveis às caraterísticas específicas da Madeira".