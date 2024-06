‘TEDxFunchal 2024: (RE)SET’ está marcado para 9 de Novembro

A edição de 2024 do TEDxFunchal realiza-se a 9 de Novembro, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo matadouro) a partir das 13 horas e até às 19 horas. O evento foi apresentado oficialmente esta sexta-feira, por Lúcio Moniz e Luís Gomes, no decorrer do TEDxFunchal Salon que está a acontecer hoje, no Plaza Madeira, com as oradoras Alícia Teixeira e Gabriela Fernandes.

O TEDxFunchal 2024, cujo tema deste ano é ‘(RE)SET’, conforme revelou o DIÁRIO na sua edição impressa desta quinta-feira, contará com 10 oradores e 2 performances que levarão ao palco as suas ideias sobre temas tão diversificados como a parentalidade, a educação e a defesa.

No Plaza Madeira, Lúcio Moniz, da organização, explicou o conceito deste ano, em torno dos reinícios: "Às vezes é preciso parar, olhar para trás, repensar o passado para ganhar força e seguir em frente".

Os primeiros oradores anunciados para o evento de Novembro, por Lúcio e Luís, são Frederica Passos, João Pedro Boita e Vinicius Barbizani, entre outros que serão dados a conhecer nos próximos tempos.

Para quem quiser ouvir as ideias destes e de outros oradores, já pode comprar o seu bilhete directamente no ‘site’ do evento - www.tedxfunchal.com - ou na plataforma Yacooba.com. Nesta primeira fase, o bilhete simples custa 25 euros, enquanto o bilhete duplo custa 40 euros.