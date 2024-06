Foi com uma metáfora de uma caixa de legos que Alícia Teixeira começou a sua intervenção no TEDxFunchal Salon, que se realizou esta sexta-feira, no Plaza Madeira, no Funchal, na antecâmara do TEDxFunchal 2024 que está marcado para 9 de Novembro, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Importa referir que os TEDx Salons são uma variante dos eventos TEDx, mais curtos, com a particularidade de se centrarem num tema específico, permitindo que haja um debate de ideias e posições entre oradores e público. Ora, o tema do primeiro TEDxFunchal Salon foi ‘Famílias Reconstituídas’ e Alícia Teixeira abordou o assunto, apresentando a sua vivência pessoal.

Vinda de um divórcio, e o actual marido de uma viuvez, Alícia explicou que cada um tinha já filhos do primeiro relacionamento, pelo que a decisão de irem viver todos juntos, ou seja, reconstituindo a família, foi um "desafio", algo que foi conquistado a pulso, sobretudo porque, pelo meio, se meteu a pandemia da covid-19, que lhes apresentou uma série de obstáculos, mas também oportunidades.

Pegando na metáfora da caixa de legos, explicou que estes dois conjuntos diferentes de peças tiveram de aprender a viver juntos. E tal como com os legos, as possibilidades de combinação são inúmeras.

"Fomos obrigados a lidar uns com os outros de perto, a engolir sapos e a aceitar o espaço do outro", explicou. Mas, no final, é recompensador. E deixou 3 conselhos: são necessárias as conversas difíceis e repeti-las várias vezes é um dos segredos até perderem a complexidade; escolher bem as batalhas; e criar momentos para namorar, para estar com os filhos originais, etc.

Em suma: Alícia salienta que são precisas atitudes de cedência e aceitação para haver uma família reconstituída, é preciso que nos dediquemos mais para que vejamos resultados. Para que haja um crescimento pessoal.

Sobre a oradora

Alícia Teixeira, ‘a filha do meio’, como se auto-intitula, procura sempre o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Desde cedo, encontrou paixão em acolher e motivar pessoas, e em todos os grupos que pertence adora integrar os novos membros.

Como trabalhadora-estudante, Alícia rapidamente percebeu que as pessoas são o activo mais valioso em qualquer organização. É formada em Serviço Social e realizou uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos.

Durante nove anos, Alícia foi técnica do Pólo de Emprego da Casa do Povo da Camacha, onde também geria o pessoal e coordenava a Academia Sénior. Como uma verdadeira millennial, leva a ética de trabalho a sério e procura sempre um propósito significativo nas suas actividades.

Fundou a ‘Joy On Job’ e realizou o podcast ‘A culpa é do Patrão (só que não)’ com João Gouveia, animador de rádio. É cronista no JM e formadora nas áreas de desenvolvimento pessoal, comunicação, liderança e gestão de equipas.