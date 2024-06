1.ª edição do Madeira Atlantic Golf Cup realiza-se de 4 a 11 de Outubro

O primeiro Madeira Atlantic Golf Cup, que a organização pretende que seja o cartão de visita para muitos golfistas amadores, nacionais e internacionais que irão pôr à prova o seu talento, em campos de golfe de excelência, rodeados por cenários idílicos e deslumbrantes, realiza-se de 4 e 11 de Outubro.

A competição, que vai reunir participantes oriundos de todo o mundo, visa destacar o arquipélago da Madeira e enaltece as ilhas (Madeira e Porto Santo) como destinos de golfe de excelência em pleno oceano atlântico, ao largo da costa de Portugal e África.

O grupo hoteleiro Vila Baleira Hotels & Resorts é um dos parceiros no desenvolvimento deste projecto, sendo responsável pelo alojamento oficial dos participantes do torneio. Uma parceria que surge no âmbito do crescimento do grupo na Ilha da Madeira e Porto Santo (com a recente inauguração do Vila Baleira Village) - uma promoção conjunta das duas ilhas que integra a estratégia do desenvolvimento de comunicação a nível nacional e internacional.

Bruno Martins, director-geral do grupo, considera: ”Com o desenvolvimento do golfe na Madeira, com novos campos em projecto e construção, e com a afirmação crescente do destino e os parceiros certos, achamos que era o momento certo para realizarmos este projecto que tanto queríamos fazer acontecer: Um ‘torneio inter-ilhas’ que se afirme a nível nacional e internacional”.

A 1.º Edição do ‘Madeira Atlantic Golf Cup’ é organizada pela Golf Concept, "uma empresa com uma nova visão de golfe que pretende projectar circuitos de golfe inovadores respeitando a tradição, tão característica deste desporto".

Para Ana Massapina e Estela Sargento, “fazer parte deste projecto é um desafio muito enriquecedor".

Queremos com o nosso expertise em organização de torneios de golfe elevar a qualidade do evento e garantir um evento bem-sucedido e memorável. Focados na valorização do golfe e em enaltecer a região que o acolhe, o arquipélago da Madeira”. Ana Massapina e Estela Sargento, da Golf Concept

As inscrições para o Madeira Atlantic Golf Cup já estão a decorrer e podem ser feitas através do site oficial em www.madeiraatlanticgolfcup.com. Podem seguir igualmente o evento nas redes sociais no Facebook e Instagram.

Sobre a Golf Concept

A Golf Concept encara cada projecto como único e excepcional com empenho no conhecimento, na criatividade e no desafio constante com foco na associação de marcas premium a eventos de excelência. Com uma larga experiência na área corporate e de eventos, a equipa da Golf Concept oferece serviços nas áreas da formação, assessoria a campos de golf, ou actividades do ramo.

Sobre o Vila Baleira Hotels & Resorts

O grupo Vila Baleira tem mais de 20 anos de história e é actualmente um símbolo de hospitalidade nas Ilhas, pela forma como acolhe e fideliza os hóspedes, ao longo dos anos, pelo espírito da sua equipa e pela como se relaciona com os parceiros. Conta já com quatro hotéis, no Funchal e Porto Santo.