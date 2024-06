Imagens que marcam a conquista da Taça de Portugal do Madeira Andebol SAD

Deixamos aqui o registo fotográfico, da Federação de Andebol de Portugal, da festa do Madeira Andebol SAD após a conquista da Taça de Portugal em andebol feminino. A colectividade madeirense somou o seu 20.º troféu, ao bater o Benfica na final por 36-34, após prolongamento (29- 29 no final do tempo regulamentar).