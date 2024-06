Madeirense em destaque no 7.º Torneio de Karaté de Monção

A Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António foi uma presença notada na 7.ª edição do Torneio de Karaté de Monção.

O evento decorreu este sábado, 1 de Junho, no Pavilhão Desportivo da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Monção, e contou com a participação de 400 atletas de todo o País e também de Espanha.

O madeirense Yuri Dias esteve em destaque, na categoria de Kata Infantil Masculinos, ao disputar a final com um karateca de Espanha e conquistar o lugar mais alto do pódio, trazendo assim a medalha de 1.º lugar para a Madeira.