A sensivelmente uma hora do início do concerto da Banda do Panda, a nova praça junto à escola secundária da Ribeira Brava começa a encher.

Esta promete ser mais uma manhã de grande animação neste evento que assinala o Dia da Criança, numa co-organização entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O concerto começa pelas 11 horas e é de entrada livre. A abertura estará a cargo do Coro Infanto-Juvenil da Ribeira Brava.