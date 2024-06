Madeira Andebol SAD conquista 20.ª Taça de Portugal

O Madeira Andebol SAD acaba de conquistar em Santo Tirso a Taça de Portugal de andebol em seniores femininos ao bater na final o SL Benfica por 36-34. Resultado final após a disputa de um prolongamento. No final dos sessenta minutos registava-se um empate a 29-29.

Esta conquista fica para a história do projecto madeirense sendo a 20.ª Taça de Portugal na história do Madeira Andebol SAD. Um desempenho de grande qualidade da formação da Região que esteve praticamente todo o jogo no comando do marcador.