Cidade do Porto cobre-se de azul e branco para festejar conquista da Taça

A cidade do Porto cobriu-se hoje de azul e branco aos primeiros minutos após o apito final do encontro entre FC Porto e Sporting, da final da Taça de Portugal em futebol, que os 'dragões' conquistaram.

Centenas de adeptos portistas saíram à rua para fazer a festa, com as buzinas dos carros a apitar, as bandeiras a esvoaçar e de cachecol em punho, rumo à Avenida dos Aliados, a primeira habitual sala de festas das conquistas dos títulos dos 'dragões'.

Sem qualquer previsão da hora de chegada dos heróis do Jamor, e ainda com a comitiva toda em Lisboa, a festa na cidade do Porto foi feita sem pressa, apesar de no dia seguinte para a maioria das pessoas ser dia de trabalho. O objetivo era seguir do centro do Porto para o Estádio do Dragão para receber a equipa vencedora.

Luís Guedes, aluno de economia da Faculdade do Porto, avisou em casa que não chegava cedo e já está a prever que as primeiras aulas desta segunda-feira, muito provavelmente, "vão complicar-se".

"Ai, estávamos tanto a precisar de uma alegria este ano. Só se falaram de coisas más no nosso clube. Ora foram assembleias gerais duvidosas, guardas pretorianas, negócios obscuros... O FC Porto é muito mais que isto. E esta é a nova era que começa da melhor maneira", começou por dizer o adepto portista que continuou: "Avisei os meus pais. Vou chegar tarde. Vou receber a equipa, mostrar o meu apoio. Dizer que estou com eles. As aulas... compenso na seguinte".

Já em 'peregrinação' para o Dragão, a família Ribeiro, um casal com três filhos -- todos rapazes (sete, nove e 12 anos), também estão dispostos a fazer da próxima semana um fim de semana muito prolongado, juntando pontes, feriados e tolerâncias de ponto. Carlos Ribeiro diz-se "doente" pelo FC Porto e garantiu que só os troféus e as vitórias o podem curar.

"Ainda o jogo não tinha terminado e nós já estávamos na rua. São muitos nervos. Vivemos muito intensamente o nosso clube. Estamos muito felizes e queremos festejar com os nossos. E vamos fazer, com toda a certeza. Amanhã trabalho de casa e a escola tem que dar tolerância aos meninos", concluiu.

Entretanto, a equipa do FC Porto ainda está em viagem para o FC Porto, vai fazer uma paragem no Santuário de Fátima, e depois ainda fará mais outra para a comitiva jantar na Mealhada, estando prevista a chegada já de madrugada.

Nesta altura, as imediações do Estádio do Dragão estão bem compostas com centenas de adeptos portistas que aguardam a chegada do autocarro dos 'dragões'.