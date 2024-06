Cabe ao CDS, ao PAN e à IL manter Albuquerque no poder, atira JPP

O JPP - Juntos Pelo Povo realiza este domingo, 2 de Junho, uma acção de contacto com a população da Calheta para "expressar a sua gratidão pelo reforço eleitoral inequívoco do Partido", que nas últimas Eleições Regionais obteve quase 23 mil votos.

A deslocação ao concelho da Calheta, explica o JPP, tem também o objectivo de "falar a verdade aos calhetenses e esclarecer as narrativas que o PSD e as suas tropas tanto gostam de fazer circular para denegrir o trabalho sério e honesto do JPP".

O JPP responsabiliza os restantes partidos com assento parlamentar (CDS, PAN e IL) do falhanço da sua tentativa de ser uma alternativa governativa na Região ao lado do PS: "Fica claro que agora a responsabilidade de continuar a manter Miguel Albuquerque nos destinos do Governo caberá inteiramente aos restantes partidos (CDS, PAN e IL) que não quiseram que o JPP assumisse essa liderança e um novo programa para a Madeira".

"Os madeirenses e porto-santenses sabem que a acção política do JPP é pautada pela presença constante junto das populações, pela responsabilidade, pelo trabalho, mas também pela gratidão", afirma o partido em nota emitida, deixando o compromisso de que "não vai desiludir" os eleitores.