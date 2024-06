CR7 pode estabelecer mais cinco recordes no Euro2024?

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo será um dos grandes destaques do Campeonato da Europa de 2024, competição que vai decorrer na Alemanha entre 14 deste mês e 14 de Julho. O capitão de Portugal entra numa competição em que detém o recorde do futebolista que mais vezes foi convocado, seis.

Contudo, tem sido noticiado nos últimos dias que Cristiano Ronaldo pode quebrar outros cinco recordes na Alemanha. Será mesmo assim?

Que Cristiano Ronaldo é um dos maiores detentores de recordes no futebol mundial, não só em clubes, mas também pela selecção, disso restam poucas dúvidas. Contudo, com a presença assegurada no Europeu, CR7 vai aumentar a lista de marcas.

O avançado terá 39 anos e 135 dias no dia 18 de Junho, data do primeiro jogo de Portugal no Europeu de 2024, contra a República Checa. Se pisar no relvado, o capitão português tornar-se-á no ‘jogador de campo’ mais velho a participar num Campeonato da Europa, superando Lothar Matthäus quando o alemão defrontou Portugal aos 39 anos e 91 dias, no Euro 2000.

E é neste possível recorde que não existe unanimidade. Para muitos, todos os 11 jogadores de uma equipa são considerados jogadores de campo. Nessa perspectiva, o registo de mais velho de sempre vai continuar a ser do guarda-redes Gábor Király. O jogador da Hungria disputou os oitavos de final, em 2016, depois de empatar por 3-3 contra Portugal na fase de grupos (e de sofrer dois golos de Ronaldo). Naquela ocasião, os húngaros foram derrotados pela Bélgica e Király tinha 40 anos e 86 dias de idade.

Contudo, se for tido em conta os argumentos de quem defende que um jogador de campo, são os defesas, médios e avançados, Cristiano Ronaldo pode mesmo superar este mesmo recorde.

Sendo o maior goleador em actividade no futebol, com 893 golos em 1224 jogos, Ronaldo também poderá tornar-se o jogador mais velho da história dos Europeus a marcar. Se marcar apenas um golo no Europeu, o capitão supera o austríaco Ivica Vastic, que marcou de grande penalidade no empate frente à Polónia no Europeu de 2008, com 38 anos e 257 dias de idade.

Por outro lado, caso Portugal chegue à final da competição, 14 de Julho, e consiga o tão desejado triunfo, Ronaldo marca um “hat-trick” de recordes. Seria o jogador mais velho a disputar uma final. O atual recordista é o antigo guarda-redes alemão Jans Lehmann, derrotado pela Espanha em 2008, aos 38 anos e 232 dias.

Se eventualmente Cristiano Ronaldo marcar na final tornar-se-á no jogador mais velho a marcar numa final. No último Campeonato da Europa, em 2020, o central italiano Leonardo Bonucci marcou frente à Inglaterra tendo 34 anos e 71 dias.

O terceiro recorde, em caso de vitória portuguesa, será o de único jogador não espanhol a vencer duas edições de Europeu. O bicampeonato de la roja, em 2008 e 2012, contou com Casillas, Pep Reina, Raúl Albiol, Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Silva, Santi Cazorla, Cesc Fábregas e Fernando Torres. Assim como Ronaldo, outros portugueses que estiveram no plantel de 2016, como Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho e Danilo podem atingir o mesmo feito.

Aquele que parece ser o recorde menos provável de ser quebrado pelo avançado do Al-Nassr é o de mais velho melhor marcador de um Europeu. Isto porque o francês Michel Platini marcou nove golos no Euro 1984 aos 29 anos e seis dias. A melhor marca de golos de Cristiano Ronaldo é cinco tentos, marcados no Euro 2020.