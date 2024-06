Concerto do Panda na Ribeira Brava começa com muita animação

O Panda e o apresentador do seu festival foram os primeiros a subir a palco, há instantes, na Ribeira Brava, para mais um Concerto da Banda do Panda.

Foto Hélder Santos / ASPRESS

Tal como o DIÁRIO já noticiou, o espectáculo abriu com o coro infanto-juvenil da Ribeira Brava, que é habitualmente composto por 43 elementos, e agora segue-se o grande concerto não só da Banda do Panda, mas também do Ruca e da Masha e o Urso, sem esquecer a actuação especial do DJ Riscas.