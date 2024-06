Jorge Guerreiro anima Feira das Sopas do Campo na Boaventura

A XX Feira das Sopas do Campo, na Boaventura, chega ao fim este domingo, 16 de Junho, com a actuação do cantor português Jorge Guerreiro.

O artista prepara-se para actuar pelas 18h30, mas antes há muito para provar e fazer no evento organizado pela Casa do Povo da Boaventura com a parceria da Junta de Freguesia local. No total estarão disponíveis 14 sopas cozinhadas a lenha, confeccionadas por diversas instituições locais. Ora veja:

A animação tem início pelas 13 horas com uma homenagem aos "ancestrais" da Freguesia da Boaventura, depois há a actuação da Fitness Team (14h), da Banda Filarmónica (15h), do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula (15h30), da Banda Filarmónica (16h), dos D'Repente (17h), de Jorge Guerreiro (18h30), da Banda Filarmónica (19h45) e dos Triova Voices (20h).

Foto Casa do Povo da Boaventura

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo sexagésimo oitavo dia do ano, em que faltam 198 dias para o fim de 2024:

- 10 horas – O Centro de Apoio à Equitação Terapêutica, na Quinta da Caldeira, realiza uma actividade pedagógica para dar a conhecer a tradição das tosquias às crianças;

- 10h30 - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na entrega de prémios aos participantes no peddy-paper ‘Com as mãos nos alimentos’, realizado no Supermercado Continente de São Martinho;

- 11 horas – O PS promove uma conferência de imprensa na Festa da Cereja, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos;

- 12h15 – O JPP promove uma acção Política junto à Igreja do Caniço;

- Das 14 às 20 horas – O DIÁRIO transmite na sua Fan Zone localizada na Praça da Restauração, na cidade do Funchal, os jogos do Euro 2024:

· 14 horas - Polónia vs Países Baixos;

· 17 horas - Eslovénia vs Dinamarca;

· 20 horas - Sérvia vs Sérvia;

- 15 horas - XIX Concurso de Joeiras de Machico;

- 17h30 - O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove uma acção de sensibilização sob o mote ‘À mesa com saúde’, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta;

- 18 horas - Finissage do artista fotográfico Vettor da Mosto na Galeria La Salita Madeira, no Edifício Centromar;

- 18 horas – O Grupo de Teatro de Machico apresenta o XII Luar da Poesia, Sarau em homenagem a José Martins Júnior no Fórum Machico;

- 18h20 – Cerimónia de entrega de prémios do Troféu de Karting da Madeira - Perfection Motorsport 2024 - FAIAL 2 na Pista de karting do Faial;

Principais acontecimentos registados a 16 de Junho, Dia da Criança Africana, Dia Mundial da Tartaruga Marinha, Dia Nacional de Luta Contra a Paramiloidose, Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos e Dia Internacional das Remessas Familiares:

1373 - Os reis Fernando de Portugal e Eduardo III de Inglaterra assinam o Acordo de Westminster.

1853 - É aprovado o projeto de construção da linha ferroviária entre Lisboa e Porto.

1889 - Atentado frustrado contra o imperador do Brasil, D. Pedro II.

1910 - O Castelo de São Jorge é classificado como Monumento Nacional por Decreto.

1917 - Primeiro congresso dos Sovietes, na Rússia, com bolcheviques em minoria perante os socialistas moderados e revolucionários.

1919 - Grande Guerra 1914-1918. Os representantes das nações aliadas recusam as propostas alemãs para o acordo de paz.

1933 - Grande Depressão. O presidente dos EUA, Frank D. Roosevelt, lança o "New Deal", para a recuperação económica, com a assinatura das leis da banca, seguros, indústria, transportes e a promulgação do programa de apoio à agricultura.

1940 - II Guerra Mundial. As forças francesas abandonam a Linha Maginot, tomada pelas tropas nazis.

1950 - Manifestação anticolonial em Mueda, Moçambique, destroçada pela violência das forças policiais.

1950 - O Papa Pio XII concede a aprovação definitiva do Opus Dei, fundado em 1928, por Josemaria Escrivá de Balaguer. É permitida a admissão de pessoas casadas e a integração de sacerdotes do clero secular, na Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz.

1960 - Massacre de Mueda, Moçambique. Morrem 17 pessoas, quando as forças da administração portuguesa disparam para dispersar uma reunião entre habitantes e as autoridades locais, 10 anos depois da primeira manifestação anticolonial.

1963 - Primeira viagem espacial de uma mulher, a astronauta russa Valentina Tereshkova.

1976 - Eclode a revolta na cidade-dormitório de Soweto, nos arredores de Joanesburgo, África do Sul, contra o ensino obrigatório de Afrikaans, a língua oficial do regime de apartheid. Morrem mais de 600 pessoas.

1982 - Os 24 mil mineiros do País de Gales juntam-se à greve dos trabalhadores da saúde na luta contra as reformas do Governo de Margaret Thatcher.

1983 - Yuri Andropov é eleito Presidente da URSS.

1991 - É criado o Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho, a partir da Inspeção-Geral do Trabalho, lançada em 1983.

1992 - Os EUA e a URSS assinam a Carta de Cooperação e Amizade.

2003 - A União Europeia assina, em Genebra, a Convenção Internacional Anti-Tabaco, da Organização Mundial de Saúde, no dia em que o documento é aberto para subscrição.

2005 - O Governo português retira a proposta de referendo ao Tratado Constitucional Europeu, depois de os 25 países-membros da UE decidirem adiar para 2007 o processo de ratificação, na Cimeira da Bruxelas.

2005 - O Parlamento aprova o aumento da taxa normal do IVA de 19 para 21 por cento, com efeitos a 1 de Julho.

2006 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos em Bruxelas, aceitam a entrada da Eslovénia na zona euro, a 1 de Janeiro de 2007.

2010 - Entra em vigor a nova taxa de IRS a 45 por cento para rendimentos anuais superiores a 150 mil euros. A criação deste novo escalão de IRS é uma medida incluída no Programa de Estabilidade e Crescimento.

2011 - O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, e o presidente do CDS-PP, Paulo Portas, assinam o acordo político que serve de base à coligação maioritária de governo para quatro anos, intitulado "Maioria para a Mudança".

2014 - O antigo piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, 45 anos, sai do coma e abandona o hospital francês de Grenoble, onde recebia tratamento desde dezembro de 2013, quando sofreu um acidente de esqui.

2015 - O multimilionário Donald Trump, de 69 anos, anuncia que é candidato à corrida presidencial norte-americana e promete restabelecer novamente a grandeza dos Estados Unidos.

2016 - A Parpública conclui a subscrição de 30 milhões de euros do empréstimo obrigacionista convertível emitido pela TAP SGPS, no valor de 120 milhões de euros, previsto no Memorando de Entendimento entre o Estado português e Atlantic Gateway.

2017 - O Conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) formaliza, no Luxemburgo, o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo aplicado a Portugal desde 2009, na sequência da recomendação da Comissão Europeia em maio.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto-lei do Governo com vista à compra, pelo Estado, de 100% do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

2020 - A Coreia do Norte faz explodir o escritório de ligação com a Coreia do Sul em Kaesong, uma cidade perto da fronteira, aumentando a tensão na península coreana.

2021 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anuncia a aprovação pelo executivo comunitário do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português.

2022 - Os líderes francês, alemão, italiano e romeno anunciam, após um encontro, em Kiev, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que querem que seja concedido à Ucrânia o estatuto de candidato oficial "imediato" à adesão à União Europeia.

