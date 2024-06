Autarca determinado em fazer do USM uma prova ainda de “maior excelência”

A Câmara Municipal de Santana vai continuar a apostar no Ultra Skyrunning Madeira – Santana com o propósito de elevar ainda mais a excelência da prova que tem merecido rasgados elogios da generalidade dos atletas, em especial dos muitos forasteiros, nacionais e estrangeiros, que continuam a marcar forte presença no evento que acaba de cumprir a 10ª edição.

Dinarte Fernandes assumiu o compromisso perante largas dezenas de atletas que esta tarde marcaram presença na cerimónia de entrega de prémios, realizada na Praça da Cidade, debaixo de tenda gigante – devido à precipitação que teimava em cair.

“Cumprimento acima de tudo os atletas, os atletas que participaram nas provas, nestas magníficas provas, neste magnífico território. De facto o desafio que o clima nos proporcionou hoje só demonstra que este tipo de provas pede muito de vocês. E Santana tem estas características. Tem a característica de começarmos o dia até de forma agradável, parecia que íamos ter tréguas, mas afinal o tempo vem de dificultar e abrilhantar ainda mais as vossas prestações”, realçou.

Fez questão de endereçar um cumprimento especial à “participação dos atletas madeirenses. Muitas vezes nós temos a tendência de agradecer primeiro aos que vêm de fora. É verdade que os que vêm de fora são poucos os Ferrari das corridas, mas sem os madeirenses era impossível nós termos esta moldura humana como tivéssemos o longo todo o dia”, salientou, recebendo em troca ovação de muitos dos presentes. Oportunidade para também fazer votos que a significativa e colorida moldura humana volte a participar no próximo ano, naquela que será a 11ª edição.

Esse é de resto um compromisso desde já assumido.

“Desafio a organização a continuar a dar o seu melhor e a transformar esta prova numa prova verdadeiramente carismática, com aqueles atletas que ajudam a puxar pelo atleta madeirense e mesmo pelos atletas nacionais”, enfatizou.

Para Dinarte Fernandes esta edição voltou a ser “uma aposta ganha. Foi uma aposta que valeu a pena fazer em todos os vós. A câmara está satisfeita, orgulhosa de ter em vós estes parceiros”, declarou, dirigindo-se ao staff da organização.

E acrescentou: “A câmara continuará a analisar aquilo que é o investimento neste Ultra Skyrunning Madeira. Continuaremos também atentos a aquilo que temos que melhorar. Estamos em toda a humildade, despertos para as vossas opiniões, para as vossas críticas. Sabemos que há sempre algo a melhorar e esta prova, que é uma prova de excelência, pode ainda ser uma maior excelência devido também aos vossos contributos”, concretizou.