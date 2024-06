JPP vota contra programa do Governo

Por decisão unânime da comissão política e reunião de militantes, o Juntos Pelo Povo decidiu votar contra o Programa do XV Governo Regional.

Élvio Sousa, líder do partido, chamou a comunicação social para justificar o chumbo do programa que começa a ser discutido, na terça-feira, na Assembleia Legislativa e tem a votação marcada para quinta-feira. O secretário-geral do JPP não respondeu a perguntas.

Na intervenção, começou por dizer que "toda a crise tem solução" e que este é um momento de "responsabilidade, não é o fim do mundo".

Depois de anunciar o voto contra o Programa do Governo, disse que "os madeirenses não desejam eleições novamente".

Élvio Sousa culpou o PSD e o CDS pela não aprovação do Orçamento Regional, em Fevereiro e continuou a firmar que votar contra este programa "não é uma catástrofe" porque a proposta que deu entrada na Assembleia é "uma armadilha para enganar os madeirenses".

O JPP esteve, segundo líder, todo o dia a analisar o Programa do XV Governo Regional e acusa Albuquerque de retirar medidas como as "incompatibilidades e impedimentos", manter o "monopólio dos portos" e, nas questões da transparência, querer "colocar a raposa a tomar conta do galinheiro".

Sobre o ferry, umas das 'bandeiras' do JPP e que está no programa, acredita que o objectivo é "voltar a entregar aos donos disto tudo".

Élvio Sousa deixou um desafio a "Miguel Albuquerque, José Manuel Rodrigues e Ireneu Barreto" para que "mostrem as provas de estabilidade do governo que não forma garantidas".

O líder do JPP fez questão de "tranquilizar as famílias e as empresas" de que "não haverá despedimentos", mesmo com o Governo a continuar "com duodécimos porque a Madeira terá um orçamento em breve".

Alertou para o "clima de medo que estão a lançar sobre os madeirenses" e garantiu que a decisão do JPP "não significa que haverá eleições". Só não explicou como porque não respondeu a perguntas dos jornalistas.