Comboio Turístico faz "viagem especial" para a Feira das Sopas do Campo

O Comboio Turístico, em parceria com a Casa do Povo da Boaventura, proporciona uma viagem especial até à Feira das Sopas do Campo, que se realiza nos dias 15 e 16 de Junho, na freguesia da Boaventura, em São Vicente.

No sábado, dia 15 de Junho, a viagem tem partida da vila de São Vicente, às 13 horas, e regresso marcado para as 16 horas. Com um custo de 10 euros, os visitantes podem desfrutar de "uma viagem relaxante pelas belas paisagens do concelho, com a oportunidade de degustar uma deliciosa sopa confeccionada a lenha e ainda divertir-se com a animação musical presente no recinto", informa a organização.

Como os lugares são limitados, a reserva deve ser feita através do contacto: +351 351 924 140 564.