Nacional domina meio-campo no ‘Onze do ano’ da II Liga

No melhor ‘onze do ano’ da II Liga, que está a ser votado pelos treinadores e capitães do referido campeonato os alvinegros dominam o meio campo, através de Gustavo Silva, Danilovic, que já tinha sido anunciados pelo site oficial da Liga Portugal, e agora por Luís Esteves.

"O centro do terreno do ‘Onze do Ano fica’ fechado com a entrada de Luís Esteves, médio do CD Nacional. O camisola 10 junta-se, assim, aos seus companheiros de equipa Gustavo Silva e Danilovic, no setor nevrálgico do terreno, sendo os jogadores mais votados por treinadores e capitães da Liga Portugal Sabseg", pode ler-se na notícia publicada pela Liga Portugal.

De referir que o camisola 10 dos alvinegros foi opção para o treinador Tiago Margarido em 33 partidas, das quais tendo sido lançado como titular em 31, tendo somado um total de 2917 minutos disputados.

O português, de 26 anos, apontou dois golos e cinco assistências, além de 104 recuperações de bola e 21 cortes efectuados.

Até ao momento estão já definidos os melhores médios, defesas e guarda-redes no ‘onze do ano’ da II Liga, onde o Nacional está presente, para além dos três médios, com o ‘patrão’ da baliza nacionalista, Lucas França.