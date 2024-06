Noites de Baco atraem mais de 250 amantes de vinho

Mais de 250 pessoas foram à prova de 320 vinhos provenientes de 11 países na 13.ª edição do evento vínico Noites de Baco.

A iniciativa promovida pela Blandy’s Wine Lodge decorreu entre as 15 e as 20 horas deste sábado, 15 de Junho, nas adegas centenárias, localizadas na Avenida Arriaga, no Funchal.

Ao DIÁRIO, Ana Vieira Soares, manager da Blandy’s Wine Lodge, destaca a "boa adesão" por parte dos amantes do vinho e afirma que o evento "correu muito bem e é para continuar".