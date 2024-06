Conheça as vacinas que integram o Programa Nacional de Vacinação e quando as tomar

No final do mês passado, foi divulgado um estudo Escola de Saúde Pública a sugerir uma actualização do Programa Nacional de Vacinação. Em Março deste ano houve uma pequena actualização, mas não das vacinas que inclui. Por isso, continua em vigor o Programa de 2020.

Várias são as pessoas, em especial os adultos, que ‘se perdem’ e deixam de ter presente que vacinas estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação e quando tomá-las.

Com recurso às informações oficiais, divulgadas no SNS24, damos-lhe a informação de que necessita.

À nascença:

1ª dose da vacina contra a hepatite B (VHB)

Aos 2 meses de idade:

vacina hexavalente DTPaHibVIPVHB

1ª dose contra a difteria, tétano e tosse convulsa (DTPa)

1ª dose contra doença invasiva por Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

1ª dose contra a poliomielite (VIP)

2ª dose da vacina contra a hepatite B (VHB)

1ª dose da vacina conjugada contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos (Pn13)

1ª dose da vacina contra Neisseria meningitidis B (MenB 1)

Aos 4 meses de idade:

2ª dose de DTPa, Hib e VIP (vacina pentavalente DTPaHibVIP)

2ª dose de Pn13

2ª dose da vacina contra Neisseria meningitidis B (MenB 2)

Aos 6 meses de idade:

3ª dose de DTPa, Hib, VIP e VHB (vacina hexavalente DTPaHibVIPVHB)

Aos 12 meses de idade:

3ª dose da Pn13

3ª dose da vacina contra Neisseria meningitidis B (MenB 3)

vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis C – MenC (dose única)

1ª dose da vacina contra o sarampo, parotidite epidémica e rubéola (VASPR)

Aos 18 meses de idade:

vacina pentavalente DTPaHibVIP

1º reforço de DTPa (4ª dose) e de VIP (4ª dose)

único reforço de Hib (4ª dose)

Aos 5 anos de idade:

2ª reforço (5ª dose) de DTPa e de VIP – vacina tetravalente DTPaVIP

2ª dose de VASPR

Aos 10 anos de idade:

reforço da vacina contra o tétano e difteria (Td)

2 doses da vacina (com intervalos de 6 meses) contra infeções pelo vírus do Papiloma humano de 9 genótipos (HPV9)

Durante toda a vida:

reforços das vacinas contra o tétano e difteria (Td) em doses reduzidas aos 25, 45, 65 anos de idade e, posteriormente, de 10 em 10 anos

Grávidas:

em cada gravidez, dose única da vacina contra tétano, difteria e tosse convulsa (Tdpa), em doses reduzidas

Grupos com risco acrescido:

vacina contra a tuberculose (BCG)

vacina contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 23 serotipos (Pneumo23)

vacina contra doença invasiva por Neisseria meningitidis dos grupos ACWY

vacina contra hepatite A, quando expressamente referidas e recomendadas

Os adultos não vacinados ou com atraso na dose de reforço contra o tétano devem fazer esta vacina em qualquer idade.

As pessoas que não tenham registo vacinal de determinada vacina, são consideradas não vacinadas.

O Programa Nacional de Vacinação é universal (destinado a todos os residentes) e gratuito. Visa proteger cada indivíduo da doença e, por essa via, toda a comunidade.

Fora do Programa Nacional de Vacinação

Existe, ainda um conjunto de vacinas extra Programa, que podem ser prescritas pelos médios e, no caso das crianças, ser administradas com o consentimento dos pais.

O Grupo Trofa Saúde explica quais e para quê:

Vacina contra a meningite(N. meningitidis) dos grupos ACWY: Pode ser feita a título individual em 3 diferentes esquemas, sendo que aos 12 meses esta vacina substitui a vacina da Meningite C contemplada no PNV:

A partir das 6 semanas de vida e antes dos 6 meses: 2 doses com 2 meses de intervalo, seguida de uma dose de reforço aos 12 meses;

A partir dos 6 meses: 1 dose com 1 dose de reforço aos 12 meses;

A partir dos 12 meses: 1 dose única

–> Como efeitos secundários podem surgir sensibilidade, dor e edema no local da injeção, irritabilidade, febre, sonolência e alterações do apetite. O preço ronda os 45-57€ por dose.

Vacina contra o rotavírus: é indicada para a prevenção dos casos graves de gastroenterite aguda causada por rotavírus, a qual é mais frequente entre os 6 e os 24 meses de idade. Esta vacina é administrada de forma oral, a partir das seis semanas de vida, e pode ser feita ao mesmo tempo que as outras vacinas. Como efeitos secundários pode existir febre, diarreia e vómitos. Após a realização desta vacina o vírus é eliminado nas fezes do bebé, durante cerca de uma semana, pelo que se deve lavar e desinfetar bem as mãos após cada muda de fralda para evitar o contágio com o vírus. Estão atualmente disponíveis em Portugal duas vacinas:

A RotaTeq®: pentavalente (5 tipos de vírus), administrada em 3 doses. O preço ronda os 50€ por dose; A Rotarix®: monovalente (1 tipo de vírus), administrada em 2 doses. O preço ronda os 60€ por dose.´

Vacina contra a hepatite A: o vírus da hepatite A pode provocar uma infeção aguda do fígado que se caracteriza por febre, mal-estar, náuseas, vómitos, dor abdominal, falta de apetite, urina escura ou icterícia (pele e/ou olhos amarelos). Nos casos em que não existem condições de saneamento adequadas e segurança alimentar, como por exemplo em algumas viagens, a vacina contra a hepatite A pode ser recomendada. Devem ser feitas duas doses, podendo a primeira dose ser feita a partir dos 12 meses. O preço por dose ronda os 20€;

Vacina contra a varicela: está recomendada a adolescentes que não tiveram varicela, assim como a crianças que contactam habitualmente com doentes imunodeprimidos. A primeira dose pode ser feita a partir dos 12 meses, sendo administradas duas doses. O preço de cada dose ronda os 40-50€;

Vacina contra a gripe: anualmente a DGS emite uma Norma para a vacinação contra a gripe onde são definidas as situações em que a vacina é recomendada e gratuita, nomeadamente nas crianças pertencentes a grupos de risco ou que convivam com indivíduos de alto risco.

A vacina da gripe é outra, foram do PNV que é recomendada, em especial, a adultos.