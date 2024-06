Trânsito a fluir esta terça-feira

Depois de um fim-de-semana prolongado, o trânsito automóvel está a fluir normalmente na Madeira nesta manhã de terça-feira, 11 de Junho.

A circulação rodoviária nas principais estradas faz-se, até ao momento, sem constrangimentos, como é possível verificar através das câmaras da ViaLitoral, assim como no Google Maps. O trânsito flui sem complicações, com as habituais filas e demoras nas zonas de entrada e saída da Via Rápida.

Foto Google Maps

O trânsito para o centro do Funchal encontra-se, no entanto, com algumas zonas ‘amarelas’, nomeadamente na Rua 5 de Outubro, na zona da Escola Dr. Horácio Bento de Freitas, Mercado dos Lavradores, Avenida do Mar e Estrada Monumental.

Aos condutores é recomendada precaução quanto à velocidade que circulam, assim como à distância para com o veículo da frente.

Tenha uma continuação de boa terça-feira.