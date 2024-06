Descubra a excelência do BMW 530d Touring Pack M Automático 2016, um veículo que combina elegância, potência e tecnologia para proporcionar uma experiência de condução inigualável. Seja para o dia-a-dia ou para viagens longas, este automóvel oferece tudo o que se espera de um BMW, e muito mais.

Com o Pack M, o BMW 530d Touring ganha uma aparência ainda mais desportiva e sofisticada. As linhas aerodinâmicas, a grade frontal imponente e as jantes de liga leve destacam-se, conferindo-lhe uma presença marcante na estrada. O interior é igualmente impressionante, com acabamentos premium, bancos em couro e detalhes exclusivos M que reforçam a sensação de conforto.

Equipado com um motor 3.0 litros diesel, de 258 cavalos de potência, o 530d Touring não o desilude. A transmissão automática de velocidades garante trocas de marcha suaves e precisas, enquanto os 3 modos de condução permitem uma condução mais dinâmica e eficiente.

O BMW 530d Touring é a escolha perfeita para quem precisa de espaço sem sacrificar o conforto. Com uma capacidade de bagageira generosa e um interior espaçoso, este modelo é ideal para famílias e viagens longas. Os bancos traseiros rebatíveis aumentam ainda mais a versatilidade, permitindo o transporte de cargas volumosas com facilidade.

Este veículo está disponível no Megamotor por 31 500 euros, ou um financiamento desde 419,81 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de fábrica até Junho de 2026*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.