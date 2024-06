Tosquias tradicionais nas Serras do Poiso arrancam na segunda-feira

É já na próxima segunda-feira, que se iniciam as tradicionais tosquias que decorrem sempre neste mês, no Perímetro Florestal das Serras do Poiso.

Na dia 10 de Junho, as tosquias irão realizar-se na Ribeira dos Boieiros, ao passo que no dia 30, decorrerão no Chão dos Terreiros.

Estes eventos são organizados pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN), em colaboração com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso (ACGSP).

A Secretaria Regional de Agricultura, que tutela o IFCN, explica,. em comunicado de imprensa, que "as ovelhas a tosquiar integram os rebanhos da ACGSP, que apascentam nas Serras do Poiso. São rebanhos que se encontram ordenados no Perímetro Florestal destas serras, desde a década de 60 e a sua condução é efectuada por pastores, para que não danifiquem o espaço natural e para que os pastos sejam devidamente aproveitados".

"Estas tosquias têm características tradicionais e congregam uma grande afluência de madeirenses e turistas ao mesmo tempo que preservam e dão a conhecer as tradições antigas da nossa Região. Servem igualmente para sensibilizar para o ordenamento silvopastoril, essencial para a gestão sustentável das áreas multidisciplinares da floresta", acrescenta a mesma nota.

Para além das tosquias, propriamente ditas, estes eventos contam com actividades de natureza artística e recreativa, inerentes a este tipo de eventos, com características de arraial, a que acrescem barracas de comes e bebes e de fruta da época.