Israel assume controlo de campos de refugiados no centro de Gaza

O Exército israelita informou hoje que alargou os ataques ao centro da Faixa de Gaza, onde afirmou ter assumido o controlo de áreas a leste do campo de refugiados de al-Bureij e da cidade de Deir al-Balah.

"As tropas estão a operar contra infraestruturas terroristas subterrâneas e exteriores, e a destruir locais de lançamento de 'rockets'. As tropas alcançaram o controlo operacional da área, eliminaram terroristas no solo e no ar e localizaram várias bocas de túneis", referiram as Forças Armadas israelitas num comunicado.

O porta-voz do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, localizado em Deir al-Balah, disse que pelo menos 75 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na cidade, bem como nos campos de refugiados de Maghazi e al-Bureij, na sequência dos ataques israelitas das últimas horas.

"Hoje de manhã os nossos colegas disseram-nos que o cheiro a sangue era insuportável nas urgências deste hospital, onde havia pessoas deitadas no chão, as camas estavam superlotadas e os sacos para cadáveres continuavam a chegar", informou, por seu lado, o coordenador de emergência da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras em Gaza, Paulo Milanesio.

O coordenador confirmou que pelo menos 70 corpos e cerca de 300 feridos chegaram ao hospital, depois de "ataques indiscriminados ocorridos nas últimas 48 horas".

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e deixou mais de duas centenas de reféns na posse do grupo palestiniano, segundo Telavive.

A ofensiva israelita que se seguiu na Faixa de Gaza provocou mais de 36 mil mortos e uma grave crise humanitária no enclave palestiniano, de acordo com as autoridades locais tuteladas pelo Hamas, que controla o território desde 2007.