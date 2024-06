Alemanha goleia Escócia no jogo inaugural

A anfitriã Alemanha goleou hoje a Escócia por 5-1, no jogo inaugural da 17.ª edição do Campeonato da Europa de futebol, no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Florian Wirtz (10 minutos), Jamal Musiala (19), Kai Havertz, (45+1, de penálti), Niclas Füllkrug (68) e Emre Can (90+3) apontaram os tentos da 'Mannschaft', , enquanto Antonio Rüdiger marcou para os escoceses, na própria baliza (87).

A Alemanha lidera isolada o Grupo A, com três pontos, enquanto a Escócia, que jogou toda a segunda parte reduzida a 10, por expulsão de Ryan Porteous (44 minutos), está a zero, tal como Hungria e Suíça, com duelo marcado para sábado, em Colónia.