Miguel Albuquerque considera que este não é tempo dos partidos andarem a brincar com a política, o entendimento surgiu em resposta de já estar a ponderar uma eventual candidatura em caso de chumbo por parte da maioria parlamentar ao seu programa e do orçamento.

“Não estamos a brincar aos partidos. Esse tempo acabou”, reagiu quando interpelado se pondera avançar com essa solução mostrando o capital político que tem, de resto sufragado nas eleições regionais de 26 de Maio registando 19 mandatos ou vencendo as eleições internas e 24 de Março contrariando opiniões que o futuro político estaria irremediavelmente traçado.

Miguel Albuquerque não respondeu directamente à questão frisando ser “importantíssimo que o programa de governo bem como o orçamento seja aprovado até Julho”, vincou esta manhã numa visita à primeira comunidade de energia renovável e de autoconsumo criada num parque empresarial, desta feita no Parque Empresarial da Ribeira Brava, gerido pela Madeira Parques Empresariais.

“Toda a gente sabe que eu fui eleito presidente de um partido com uma vasta votação, portanto não há nada de novo aqui”, afirmou após insistência se se verificar um cenário de impasse governativo reiterado a necessidade de existir entendimentos e diálogo entre as forças partidárias com assento na Assembleia Legislativa e continuando a frisar que o seu partido tem as portas abertas para acordos.