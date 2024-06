José Manuel Coelho é o único madeirense a liderar lista nas eleições para o Parlamento Europeu?

O madeirense José Manuel Coelho é o cabeça-de-lista do PTP às eleições para o Parlamento Europeu a realizar no próximo dia 9 de Junho. Entre as 17 listas concorrentes, há outros madeirenses a integrar diferentes candidaturas. Mas haverá mais algum candidato nascido/registado na Região a ocupar lugar de ‘tamanho’ destaque?

“Ao que isto chegou!… O único madeirense cabeça-de-lista (partido trabalhista) nas eleições para o Parlamento Europeu (9 de Junho) é…o Coelho!!!…”, escreveu recentemente Alberto João Jardim, antigo presidente do PSD/M e do Governo Regional da Madeira, na sua conta na rede social X, anteriormente conhecida por Twitter.

Será verdade que o antigo deputado é o único madeirense a encabeçar uma das 17 listas concorrentes às eleições Europeias a decorrer, em Portugal, no próximo dia 9 de Junho?

Foi isso que fomos verificar e não foi difícil de comprovar se o político madeirense é de facto o único a ocupar o primeiro lugar de lista candidata à composição do próximo Parlamento Europeu.

Nestas eleições europeias para o Parlamento Europeu vão ser eleitos 720 eurodeputados dos 27 países da União Europeia. Portugal ele 21 deputados europeus. Nestas eleições concorrem 17 listas encabeçadas pelos seguintes candidatos: AD – Sebastião Bugalho; BE – Catarina Martins; CDU – João Oliveira; CHEGA – António Tânger Corrêa; IL – João Cotrim Figueiredo; LIVRE – Francisco Paupério; PAN - Pedro Fidalgo Marques; PS – Marta Temido; ADN – Joana Amaral Dias; Ergue-te – Rui Fonseca e Castro; MAS – Gil Garcia; Nós, Cidadãos! – Pedro Ladeira; Nova Direita – Ossanda Liber; MPT – Manuel Carreira; PTP – José Manuel Coelho; RIR – Márcia Henriques; Volt Portugal – Duarte Costa.

De todos estes candidatos, José Manuel Coelho é, efectivamente, o único nascido (e registado) na Madeira.

Natural da freguesia de Gaula, Concelho de Santa Cruz, José Manuel da Mata Vieira Coelho nasceu a 22 de Julho de 1952 (tem 71 anos de idade). Na política activa, José Manuel Coelho foi membro do Partido Comunista Português (PCP), autarca municipal por aquele e pela União Democrática Popular (UDP) e deputado à Assembleia Regional da Madeira pelo Partido da Nova Democracia (PND) e pelo Partido Trabalhista Português (PTP).

Associou-se ao PTP em 2011, ano onde foi candidato a três eleições. Além de candidato à Presidência da República, concorreu nas eleições Legislativas nacionais e Legislativas regionais. Devido ao protagonismo regional de José Manuel Coelho, nas ‘Regionais’ 2011 o PTP obteve 6,86 % dos votos, elegendo 3 deputados, posicionando-se como a quarta força política no Parlamento Regional.

Protagonista de vários episódios caricatos e alguns incidentes políticos, José Manuel Coelho deixou a Assembleia Legislativa Regional da Madeira (ALRAM) em Maio de 2018, cedendo o lugar ao seguinte na lista, conforme o sistema de rotatividade assumido pelo PTP.

Politicamente menos activo nos últimos anos, José Manuel Coelho volta a ser candidato em posição de destaque no Partido fundado (2009) e liderado por Amândio Madaleno.

Importa esclarecer que José Manuel Coelho sendo efectivamente o único madeirense a encabeçar lista para as eleições ao Parlamento Europeu, ainda assim não é a primeira vez que tal acontece. Há 10 anos, nas Europeias de 2014, o madeirense Eduardo Welsh foi também cabeça-de-lista pelo PND – Partido Nova Democracia.