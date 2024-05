CDU empenhada na defesa dos madeirenses e portossantenses no Parlamento Europeu

A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu esteve numa acção de campanha, esta manhã, no centro do Funchal, procurando explicar à população a importância destas eleições. Presente na iniciativa esteve o candidato comunista Duarte Martins.

Na ocasião, salientou que "para além do acto do voto em si, é importante votar na CDU, porque, de facto, o trabalho desenvolvido pelos deputados da CDU tem sido muito importante na defesa dos madeirenses e portossantenses".

Nesse sentido, apontou que têm sido os deputados da CDU que "têm elaborado intervenções, relatórios, perguntas e propostas na defesa intransigente dos pescadores, dos agricultores, em defesa do trabalho com direitos e dos trabalhadores, sobre o gravíssimo problema da falta de habitação, sobre o aumento do custo de vida, em relação à defesa das crianças", para dar alguns exemplos.

Por esse motivo, Duarte Martins voltou a apelar ao voto na CDU, nas eleições do próximo dia 9 de Junho, com cista ao reforço daquela estrutura no Parlamento Europeu.