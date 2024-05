José Manuel Rodrigues aberto ao diálogo mas não abdica de promessas sociais

O CDS está aberto ao diálogo e não coloca de parte entendimentos parlamentares com o PSD, viabilizando o Orçamento Regional e o porgrama de Governo.

José Manuel Rodrigues mostrou-se bastante satisfeito com a eleição de dois deputados, alcançando, desta forma, o desejado grupo parlamentar.

"Eram manifestamente exageradas as notícias sobre a morte do CDS", disse José Manuel Rodrigues, que vai ter ao seu lado no parlamento madeirense Sara Madalena. Para o também presidente dos centristas madeirenses, "os profetas da desgraça" não viram os seus augúrios concretizados. "Os que diziam que o CDS valia pouco porque se tinha diluído numa coligação, demonstrámos que afinal valemos muito e aqui estamos para influenciar as políticas regionais", disse Rodrigues no final desta noite eleitoral.

Sobre o futuro, o líder dos centristas diz-se disponível para dialogar com todos os partidos, de modo a garantir estabilidade à Região. "O CDS está disposto a dialogar com todos os partidos para viabilizar o próximo Governo Regional e um orçamento, porque estar sem orçamento durante mais de seis meses é mau para a administração pública regional, é mau para a Região, é mau para os cidadãos, as famílias e as empresas.", vincou José Manuel Rodrigues, salientando que "no actual quadro parlamentar não há maioria estável, nem governabilidade sem os deputados do CDS".

“O CDS está à vontade”, vincou o centrista, apontando que “O CDS quer ser parte própria porque teve do seu lado milhares de madeirenses a confiar em si e naquilo que o CDS disse e que vai cumprir”, garantiu, referindo-se à recusa de coligações de governo, quer com o PSD, quer com qualquer outro partido.

Acentuando a derrota da esquerda nesta noite eleitoral madeirense, com o Bloco de Esquerda e a CDU José Manuel Rodrigues recusou integrar qualquer coligação com o PS.

O agora reeleito deputado do CDS diz não estar preocupado com os lugares ou cargos que possam vir a ser ocupados. "O que me preocupa é manter os valores, os princípios e as propostas do CDS". Nesse sentido, diz não abdicar daquelas que foram as suas bandeiras no campo do social. "Se o novo Governo Regional, que eventualmente será formado pelo PSD, acolher as propostas do CDS, nós estamos dispostos a viabilizar esse governo e esse orçamento, em nome da nossa responsabilidade política", lembrando aquela que foi a posição assumida durante a campanha eleitoral.

O CDS foi a 5.ª força mais votada, alcançando 3,96%, atrás do Chega (9,23%, com quatro deputados), do JPP (16,89%, com nove deputados), do PS (21,32%, com 11 deputados) e do PSD, o grande vencedor da noite, que conseguiu 36,13% dos votos, elegendo 19 deputados.