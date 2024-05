CDS em festa pela eleição do primeiro deputado

O quartel general do CDS neste noite eleitoral voltou a vibrar pela segunda vez, ainda que com algum recato.

O motivo foi a eleição do seu primeiro deputado. José Manuel Rodrigues, cabeça-de-lista dos centristas nestas eleições, já tem lugar garantido no parlamento regional.

Com uma sala bem composta, o CDS aguarda com expectativa o desfecho dos resultados no Funchal, mantendo a esperança na eleições do segundo deputado, assegurando, desta forma, o desejado grupo parlamentar, quando faltam apenas quatro fregueisas, do concelho do Funchal, para apurar a votação.