Os deuses devem estar loucos

Passados poucos dias depois do último ato eleitoral para a Assembleia Legislativa da Madeira, onde só votaram metade das pessoas com direito a voto, esta é a frase que não me sai da cabeça. Qualquer coisa de paranormal guiou as mãos dos eleitores/as a colocar as cruzinhas nos votos, para termos um resultado que quase ninguém assume como verdadeiramente real, passados tão poucos meses depois da última votação.

Colocou-se fora do Parlamento os dois partidos que mais defendem os direitos e as reivindicações dos/as mais pobres e desfavorecidos/as e também as reivindicações da classe média, e manteve-se o partido que tem um líder acusado de corrupção como o partido mais votado, embora, felizmente, sem maioria absoluta.

E quando foi proposta uma alternativa de poder com mais um deputado, somando os votos dos partidos ao centro, os 4 deputados que sobravam e que poderiam fazer a diferença, correm a dar as mãos, ou a sacudir a água do capote, para manter tudo na mesma ou, ainda pior, apoiando, mesmo que disfarçadamente, o Senhor arguido, que foi depois indigitado por um Representante da República, que tutela a Autonomia, para formar governo.

Mas ainda há mais que merece reflexão. Um dos deputados eleitos por um partido vai presidir ao Parlamento, não se percebendo como vão constituir um grupo parlamentar, como anunciaram, se só resta uma deputada sentada nas bancadas. Sei que foi convidado também pelo outro bloco ao centro, parecendo ter um íman que o faz ainda mais “precioso”, como o anel do poder.

Somos uma Região pequena, mas cheia de originalidades, que vai permitindo que um único partido continue a governá-la a seu belo prazer, mesmo sendo acusado judicialmente e politicamente também, por não saber usar de forma transparente os dinheiros públicos a favor de um verdadeiro desenvolvimento regional. Estamos cada vez mais dependentes do exterior em todos os sentidos.

A nossa autonomia está pela hora da morte. As ruas cheias de turismo e de trabalhadores estrangeiros, que estão empregados nos apartamentos de alto luxo que não foram construídos para os madeirenses, dão uma imagem enganadora de um falso desenvolvimento que já nos está a sair muito caro. Quando precisamos de comprar um telemóvel, um móvel ou outro aparelho qualquer, temos, muitas vezes, que ficar à espera que venha de fora. Já quase não existem lojas com stock.

Depois continuamos a ter os problemas de sempre sem resposta. O termos que pagar os bilhetes de avião dentro do nosso país a preços exorbitantes, sobretudo os praticados pela TAP, quando já foi decidido que devíamos apenas pagar os 86 euros que é a nossa parte no bilhete. Precisamos de ter mercadorias frescas, a preços mais baratos, mas isso só é possível com um barco que faça esse transporte. Os Senhores do monopólio marítimo têm lucros incríveis, e investem fora da região, não fazendo essa carreira marítima nem deixando que outros o façam. Mantêm os vistos gold para os estrangeiros ricos e não fazem as habitações que são necessárias para colocar no mercado de aluguer e compra, para quem precisa urgentemente de uma casa decente. Etc., etc....

Enfim. Digam-me se os “Deuses” não andam também com problemas sérios ao permitirem tudo isto? E sabem quem são esses Deuses? Todas as pessoas que não foram votar e todas as que votaram e agora negam o voto, dizem que nada têm a ver com o que se passa e com a política. Estes são problemas para os políticos resolverem, como se todos nós não fizéssemos política com as nossas opções... Esses são os verdadeiros culpados da situação que estamos a viver.