SAD do FC Porto pondera processo disciplinar a adjuntos de Sérgio Conceição

A SAD do FC Porto anunciou hoje estar a avaliar a possibilidade de instaurar processos disciplinares a adjuntos do treinador da equipa principal de futebol, Sérgio Conceição, após declarações destes na imprensa.

Em comunicado, a SAD dos 'dragões', liderada por André Villas-Boas, dá conta de que deu "instruções internas para que se iniciem os procedimentos tendentes a avaliar da relevância disciplinar" das declarações hoje proferidas a vários jornais.

Em causa estão entrevistas de Siranama Dembelé, Diamantino Figueiredo e Eduardo Oliveira a vários jornais desportivos, em torno de uma alegada rutura de Sérgio Conceição com Vítor Bruno, outro adjunto, que, segundo a imprensa, pode substituir o ainda técnico principal no banco dos 'dragões'.

A SAD portista nota que estes "funcionários do clube, integrantes do corpo técnico da sua equipa principal de futebol", podem ter incorrido em "violação dos deveres de urbanidade, respeito e lealdade para com a entidade patronal, mas também para com outros trabalhadores".

O comunicado ressalva ainda que as declarações têm "teor potencialmente atentatório da dignidade pessoal e profissional de profissionais do grupo".

A continuidade de Sérgio Conceição à frente da equipa tem sido um dos assuntos mais discutidos na imprensa nos últimos dias, após este ter renovado contrato ainda durante a liderança de Pinto da Costa, derrotado por Villas-Boas nas eleições, e ter ganho, desde então, a Taça de Portugal.